Kalle Rovanperä lidera Rali Centro Europeu e `acaricia` o título mundial

O piloto de 23 anos fechou o dia de hoje, após seis especiais disputadas na República Checa, com o tempo de 1:13.05,1 horas, deixando na segunda posição o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), a 36,4 segundos, com o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) em terceiro, a 47,2.

Rovanperä precisa de terminar esta penúltima ronda da temporada na frente de Evans para festejar o bicampeonato no domingo.

Começando o dia na quarta posição, Rovanperä entrou ao ataque, vencendo as primeiras três especiais do dia, o que lhe permitiu cavar meio minuto de distância para Evans, que era, na altura, o segundo.

Com as estradas checas molhadas e enlameadas, o talento do piloto finlandês, que no ano passado se tornou no mais novo campeão mundial de sempre, veio ao de cima.

"Não acho que tenha puxado assim tanto. O facto de ser o primeiro em pista ajudou", explicou o piloto da Toyota.

A equipa nipónica viu o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) sofrer um furo logo na especial de abertura, que lhe custou 40 segundos.

O antigo campeão mundial ainda recuperou do 10.º lugar para onde caiu até ao sexto posto final, mas já a 2.35,9 minutos.

Pior sorte teve o finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20), que se despistou na terceira especial do dia, a fechar a manhã, e ficou já arredado da prova (deverá regressar em super-rally).

No sábado, os pilotos enfrentam seis especiais, quatro delas disputadas na Áustria (as restantes duas serão na Alemanha), com um total de 109,5 quilómetros cronometrados.