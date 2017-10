Kris Meeke vence Rali da Catalunha

Mário Aleixo - RTP 08 Out, 2017, 13:44 | Ralis

Com apenas duas provas por realizar e 60 pontos por atribuir, Ogier ficou com 37 pontos de avanço sobre o estónio Ott Tanak (Ford), terceiro na Catalunha, e 38 sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai), que desistiu na 16ª de 19 especiais.



Numa época que está a ser complicada para a Citroen, Meeke, que pontuou apenas pela terceira vez, conseguiu a sua quinta vitória no WRC, a segunda este ano, depois de já ter vencido no México.



O britânico concluiu a prova com 28 segundos de avanço sobre Ogier e 33 sobre Tanak, num rali para esquecer para a Hyundai, que viu os seus três pilotos desistirem -- Neuville, o espanhol Dani Sordo e o norueguês Andreas Mikkelsen --, depois de partirem a suspensão.



Ogier pode já celebrar o quinto título consecutivo no País de Gales, penúltima prova do Mundial, que se disputar de 26 a 29 de outubro.