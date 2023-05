"Lousada é outra catedral", elogia Ni Amorim

"Horas ao sol e a pagar. É notável, as pessoas têm de gostar muito de automóveis", disse à Lusa o dirigente, a cerca de hora e meia do início da classificativa.

Para Ni Amorim, "Lousada é imprescindível para o rali", proporcionado momentos de muita festa.

"É outra catedral, Lousada faz parte da festa do Rali de Portugal", comentou.

O presidente da FPAK realçou a presença de "muita juventude", também em Lousada, o que disse ser bom para a renovação do público.

"As pessoas desta região e do norte em geral gostam muito de ralis. Sempre gostaram, mas estão a gostar mais ainda", anotou, apontando para o anfiteatro do circuito, onde se concentram milhares de espetadores.

Ni Amorim prevê que, no domingo, último dia da prova do mundial de ralis, "grandes multidões" acorram às classificativas de Baltar (Paredes), também em circuito fechado, a abrir o dia, e ao último troço, a `Power Stage`, em Fafe.

"Sabemos que há gente a acampar em Fafe desde sexta-feira. Vai ser de novo uma grande festa, nomeadamente no Confurco", previu.

