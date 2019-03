Lukyanuk dominou primeiro dia do rali dos Açores

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Mar, 2019, 08:08 / atualizado em 22 Mar, 2019, 08:08 | Ralis

O russo Alexey Lukyanuk (Citroën C3 R5) dominou o primeiro dos três dias do rali dos Açores, ao vencer as três provas especiais, com Ricardo Moura (Skoda Fabia R5) a ser o melhor português, no terceiro lugar.



O russo, atual campeão da Europa, terminou o dia com o tempo de 18.44,1 minutos, menos 3,1 segundos do que o francês Pierre-Louis Loubet (Skoda Fabia R5), filho do antigo campeão europeu de ralis, Yves Loubet.



Ricardo Moura é o terceiro classificado e melhor português, a oito segundos da liderança.



"O piso está muito escorregadio e o carro não está a cem por cento", lamentou o piloto açoriano.



Duelo russo/gaulês



Esta sexta-feira disputam-se mais sete troços cronometrados com um total de 91,55 quilómetros.









Lukyanuk e Loubet travaram um intenso duelo ao longo do dia, chegando a ficar separados por apenas 0,1 segundos nos 8,33 quilómetros do segundo troço do dia, Mediana/Remédios."Agora já posso relaxar um pouco. Tivemos um pequeno problema no carro, mas já está resolvido", disse o piloto russo.O resto da "armada" lusa surge a partir do sétimo lugar de Bruno Magalhães (Hyundai i20 R5), que está já a 22,5 segundos do primeiro classificado, seguido do líder do campeonato nacional, Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5), que terminou o dia a 25 segundos de Lukyanuk, depois de um toque com a traseira sofrido logo na especial de abertura, na Coroa da Mata, que deixou sequelas no seu Skoda."Não deu para fazer melhor. Amanhã (sexta-feira), seremos dos primeiros a sair para a estrada e não sei como será", frisou.Pedro Antunes (Peugeot 208 R2) está em 21.º da geral, mas lidera entre a classe ERC3 Junior, com 3,8 segundos de vantagem sobre o norueguês Sindre Furuseth (Peugeot 208 R2).