Mário Patrão quer fazer o melhor Dakar de sempre

Mário Aleixo - RTP 28 Dez, 2017, 08:05 / atualizado em 28 Dez, 2017, 08:05 | Ralis

O "motard" de Seia compete pela sexta vez no Dakar, sendo que é a segunda que inicia a maratona de 14 dias pelas pistas sul-americanas com uma moto oficial do construtor austríaco KTM.



"Estou confiante que posso por fazer um bom resultado. O melhor até ao momento é um 13º lugar conquistado em 2016. O objetivo deste ano passa por melhorar essa classificação. Sabemos que o Dakar é uma prova dura, são 14 dias de corrida, muitas horas em cima da mota, pelo que estamos conscientes da dificuldade do que nos espera", disse Mário Patrão, na apresentação que teve lugar em Lisboa.



De qualquer forma, realça que o objetivo principal passa por mais uma vitória para a equipa, a mais vitoriosa desde que a prova se mudou de África para a América do Sul. "Vamos inseridos numa estrutura de fábrica que ganhou 15 vezes seguidas. O objetivo principal coletivo é renovar o título, é conseguir ganhar novamente o Dakar. Eu estarei lá para ajudar no que me for solicitado", realçou.