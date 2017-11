Mikkelsen lidera Rali da Austrália após a primeira etapa

Mário Aleixo - RTP 17 Nov, 2017, 10:24 / atualizado em 17 Nov, 2017, 10:24 | Ralis

Após as primeiras oito especiais, dominadas pelos dois pilotos da Hyundai, Mikkelsen lidera com 20,1 segundos de avanço sobre Neuville.



Na terceira posição surge o britânico Ott Tanak (Citroen), a 20,8 segundos de Mikkelsen, enquanto o estónio Ott Tanak (Ford), que ainda luta pelo segundo lugar no mundial com Neuville, é apenas sexto, a 33 segundos da liderança.



O francês Sébastien Ogier (Ford), já coroado pentacampeão mundial, ocupa o oitavo lugar, a 47,9 segundos da liderança.



No sábado, disputam-se mais oito especiais, com um total de 140,27 quilómetros cronometrados.