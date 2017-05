Mikkelsen substitui Lefebvre na Citröen no Rali da Sardenha

Lusa 23 Mai, 2017, 11:29 / atualizado em 23 Mai, 2017, 11:31 | Ralis

Mikkelsen vai regressar ao Mundial de ralis, do qual ficou afastado na sequência do abandono da Volkswagen, no fim da época passada, vendo-se obrigado a disputar o campeonato secundário (WRC 2), ao volante de um Skoda.



O norueguês venceu as duas primeiras provas do WRC 2, no Mónaco e na Córsega, mas desistiu, em consequência de um acidente, no Rali de Portugal, quando liderava a prova, caindo para o quarto lugar do campeonato.



À partida para o Rali da Sardenha, que se vai realizar entre 08 e 11 de junho, a Citröen ocupa a quarta posição no campeonato de marcas do Mundial de ralis, tendo vencido apenas uma das seis provas já disputadas, no México, pela mão do britânico Kris Meeke.