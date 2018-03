Neuville vence especial de abertura no Rali do México

Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Mar, 2018, 11:25 / atualizado em 09 Mar, 2018, 11:25 | Ralis

Neuville foi o mais rápido a percorrer os 2,53 quilómetros da curta tirada nas ruas estreitas de Guanajuato, iniciando da melhor forma a defesa da liderança do Mundial, que assumiu ao vencer a prova anterior, realizada na Suécia.



O piloto belga impôs-se com o tempo de 2.06,7 minutos, batendo por 1,9 segundos o estoniano Ott Tänak (Toyota Yaris) e por dois segundos o francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta), segundo e terceiro mais velozes.



"É fantástico começar desta forma, mas vai ser uma prova muito difícil", observou Neuville, a quem caberá abrir esta sexta-feira a segunda etapa do rali mexicano, nas estradas de terra da região de Léon.



Ogier, pentacampeão do mundo, procura no México recuperar o comando do campeonato, conquistado com o triunfo no Rali de Monte Carlo, primeira das 13 provas do Mundial, e perdido na Suécia para Neuville.



De regresso ao Campeonato do Mundo de ralis, o francês Sébastien Loeb (Citroën C3) não foi além do 10º melhor registo, a 4,7 segundos do líder, mas beneficiará esta sexta-feira do facto de ter vários pilotos a abrirem a estrada à sua frente.



A segunda etapa do Rali do México vai disputar-se ao longo de 150 quilómetros, com os pilotos e máquinas a subirem até 2.700 metros de altitude, no terceiro e sétimo troços, num dia em que ambos serão também submetidos a elevadas temperaturas.