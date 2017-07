Ott Tänak lidera Rali da Finlândia após primeira especial

Lusa 27 Jul, 2017, 20:29 | Ralis

Tänak bateu os dois grandes favoritos ao campeonato do mundo, o belga Thierry Neuville (Hyundai), que foi segundo a 1,1 segundos, e o colega de equipa francês Sébastien Ogier (Ford), líder da tabela, a 1,5 segundos.



O piloto da Estónia, quarto no campeonato WRC à entrada para a nona prova, terminou os 2,31 quilómetros em 1.44,1 minutos, com o vencedor de 2016, o britânico Kris Meeke (Citroen), a precisar de mais três segundos, ficando na oitava posição.



Antes, durante o ‘shakedown’ que antecedeu o início da prova, o britânico, que falhou o Rali da Polónia e regressa à competição na prova que venceu no ano passado, registou o melhor tempo, à frente de Neuville e de Tänak.



No sábado, os pilotos enfrentam uma verdadeira ‘maratona’, com doze especiais agendadas, num total de 145,60 quilómetros cronometrados, quase metade de toda a prova, e uma extensão de quase 16 horas de prova.