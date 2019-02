Ott Tanak vence na Suécia e lidera o Mundial de Ralis

Lusa Comentários 17 Fev, 2019, 13:34 / atualizado em 17 Fev, 2019, 13:35 | Ralis

Tanak, que chegou a este derradeiro dia de prova com 56,4 segundos de vantagem sobre o norueguês Andreas Mikkelsen (Hyundai i20), manteve um ritmo cauteloso, antes do ataque final na ‘power stage', a derradeira especial que distribui cinco pontos adicionais pelos cinco mais rápidos.



"É impressionante. Estou muito feliz. Tive um bom ritmo ao longo de toda a prova e guiei um pouco mais rápido do que o normal na ‘power stage', mas sem correr grandes riscos", explicou o estónio



Ott Tanak deixou o finlandês Esapekka Lappi (Citroën C3) a 53,7 segundos, enquanto o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) fechou o pódio, a 56,7 do piloto da Toyota.



O francês Sébastien Ogier (Citroën C3) somou apenas dois pontos, correspondentes ao quarto lugar na ‘power stage' e caiu para o terceiro posto do Campeonato, pois terminou a prova sueca no 29.º posto, devido a um despiste sofrido na sexta-feira.



Destaque ainda para o sétimo lugar do francês Sébastien Loeb (Hyundai i20), que participa no Mundial a meio tempo, com a marca coreana.



"Fizemos bons tempos nas especiais e conseguimos perceber muita coisa no carro durante o fim de semana", explicou o eneacampeão mudial.



Esta foi a sétima vitória de Ott Tanak, primeira do ano após três corridas disputadas, mas que lhe valeu a ascensão ao primeiro lugar do Mundial, com 47 pontos, mais sete do que Neuville e 16 em relação a Ogier.



O triunfo de Tanak valeu também à Toyota a liderança no campeonato de construtores, com 58 pontos, mais um do que a Hyundai. A Citroën, com 47, é terceira.



A próxima prova é o Rali do México, de 7 a 10 de março.