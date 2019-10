Ott Tanak vence Rali da Grã-Bretanha e está perto do título mundial

Lusa Comentários 06 Out, 2019, 15:32 | Ralis

Tanak terminou com 3:00.58 horas, menos 10,9 segundos do que o segundo classificado, o belga Thierry Neuville (Hyudai i20) e menos 23,8 do que o francês Sébastien Ogier (Citroën C3).



O piloto da Toyota somou ainda cinco pontos extra por ter vencido a derradeira especial, a ‘power stage', batendo Ogier por meio segundo. Neuville foi apenas o quinto mais rápido e, com isso, juntou um ponto aos 18 do segundo lugar.



Com estes resultados, Tanak aumentou para 28 pontos a vantagem sobre Ogier no Mundial de ralis: o estónio chegou aos 240 pontos contra 212 de Ogier, enquanto Neuville soma 199.



"Foi um fim de semana longo, com muita pressão. A diferença nunca foi maior do que 10 segundos. Andei sempre no limite. Faltam duas provas e já vimos muito drama acontecer em anos anteriores", advertiu o piloto da Toyota.



O estónio chegou à liderança da prova logo na sexta-feira, destronando o companheiro de equipa na Toyota, o irlandês Kris Meeke, e nunca mais perdeu o comando.



Hoje, venceu a primeira ‘especial’ da manhã, optando por se resguardar nas restantes até à ‘power stage' final, que distribuía cinco pontos pelos cinco mais rápidos.



A Toyota não vencia na Grã-Bretanha desde 1996, quando o alemão Armin Schwarz se impôs, com um Celica.



No Mundial de equipas, a Hyundai lidera com 340 pontos, mais oito do que a Toyota, que tem 332.



Esta prova marcou ainda a despedida do norueguês Petter Solberg (Volkswagen Polo), aos 44 anos, com uma vitória na categoria WRC2, na 190.ª prova em que participou no Mundial, o que faz dele o terceiro piloto com mais participações.



O antigo campeão do mundo de ralis e de ralicrosse apadrinhou também a estreia do filho Oliver Solberg (Volkswagen Polo) no Mundial, uma estreia aziaga para o jovem piloto, que foi obrigado a desistir com um problema mecânico.



A próxima ronda do Campeonato do Mundo disputa-se no piso misto da Catalunha, de 25 a 27 de outubro.