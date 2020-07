Rali da Turquia antecipado uma semana

", lê-se no comunicado da FIA.A mudança significa que a quinta ronda do campeonato decorre duas semanas depois do Rali da Estónia (4 a 6 de setembro), que marca o reinício da temporada depois do confinamento.", disse Jona Siebel, o diretor geral do promotor do Mundial de Ralis (WRC).Após três provas realizadas (Monte Carlo, Suécia e México), o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) lidera o campeonato, com 62 pontos.

Estão agendadas mais cinco provas, na Estónia (4 a 6 setembro), Turquia (18 a 20 de setembro), Alemanha (15 a 18 de outubro), Itália (29 de outubro a 1 de novembro) e Japão (19 a 22 de novembro).