Tanäk abandona Rali de Portugal

O campeão do mundo de 2019 ficou sem a roda traseira direita do seu i20 já durante a sexta especial do dia, na segunda passagem pelos quase 38 quilómetros de Amarante, e foi forçado a parar em plena especial.



Fonte oficial da equipa coreana avançou à agência Lusa que Tanäk "desistiu por hoje", com os responsáveis de logística a terem de "ir buscar o carro" a meio do troço.



Os mecânicos vão tentar reparar a avaria de forma a que Tanäk possa regressar à prova no domingo, ao abrigo do sistema de super-rali, para tentar pontuar ainda na 'power stage', a última especial da prova, que distribui 15 pontos pelos cinco mais rápidos.



Desta forma, o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que partiu para esta especial com um atraso de 22,4 segundos, herdou o comando da prova com uma vantagem de 16,4 segundos sobre o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20).



Esta tarde, os pilotos disputam ainda a superespecial da Foz do Porto.