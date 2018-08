Tänak vence Rali da Alemanha e Neuville aumenta vantagem no Mundial sobre Ogier

Lusa Comentários 19 Ago, 2018, 13:46 | Ralis

O líder do Mundial chegou ao segundo lugar ao beneficiar dos abandonos do espanhol e seu companheiro de equipa Dani Sordo, devido a um despiste, e do finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), com problemas mecânicos, na primeira especial cronometrada de hoje.



Desta forma, Neuville aumentou de 21 para 23 os pontos de diferença sobre Ogier, que terminou na quarta posição, a 1.34,5 minutos de Tänak, e minimizou os danos ao vencer a ‘power stage’, enquanto o belga não foi além do quinto lugar na derradeira especial.



Ogier, o mais rápido em dois dos três troços hoje disputados, foi o único a ameaçar o domínio de Tänak, na sexta-feira, mas um furo, no sábado, atirou-o para o nono lugar afastou-o da luta pela vitória.



O estónio somou a segunda vitória consecutiva na Alemanha, consolidou o terceiro lugar na classificação de pilotos, com 136 pontos, menos 36 do que Neuville, e somou o quinto triunfo na carreira, o terceiro em 2018, depois dos êxitos na Argentina e na Finlândia.



O finlandês Esapekka Lappi (Toyota Yaris) conquistou o lugar mais baixo do pódio alemão, ao gastar mais 1.00,9 minutos do que o seu companheiro de equipa.



O Rali da Turquia vai ser a próxima prova do Mundial, a 10.ª de 13, e vai ser disputado entre 13 e 19 de setembro.