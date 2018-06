Lusa Comentários 22 Jun, 2018, 10:15 / atualizado em 22 Jun, 2018, 10:15 | Ralis

Yann Ehrlacher defende liderança do WTRC em Vila Real, sem Tiago Monteiro



Vila Real, 22 jun (Lusa) - O piloto francês Yann Ehrlacher (Honda) defende este fim de semana no circuito de Vila Real a liderança da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), com Tiago Monteiro como o grande ausente da prova portuguesa.



Os 4,79 km do circuito citadino em Vila Real recebem a quinta de 10 provas do calendário de 2018 desta nova competição com chancela da Federação Internacional do Automóvel (FIA), que resultou da fusão entre o mundial de carros de turismo (WTCC) e o TCR International Series, assumindo a designação Taça do Mundo.



Na frente da classificação, após a passagem do WTCR por Marrocos, Hungria, Alemanha e Holanda, está o francês Yann Ehrlacher (Honda), com a segunda posição ocupada pelo seu tio, Yvann Muller (Honda), separados por apenas nove pontos. Na terceira posição, está Robert Huf (Volkswagen), com 130 pontos, menos sete do que Muller e menos 16 em relação ao líder da Taça.



Uma das novidades desta nova competição passa pela realização de três corridas por prova, uma no sábado e duas no domingo, com diferentes sistemas de pontuação. Outra, igualmente importante, passa pela proibição de participação de carros de fábrica com um maior equilíbrio entre as viaturas, embora algumas equipas sejam apoiadas na sua logística pelas marcas automóveis.



Em Vila Real, a prova conta com um recorde de 27 pilotos, 11 dos quais em estreia absoluta neste histórico circuito citadino, que volta a ter como aliciante extra a ‘joker lap’, que estreou no ano passado, e que o então WTCC foi buscar como inspiração nas provas de Ralicross.



A ‘joker lap’ está colocada na última curva do circuito, antes da entrada na reta da meta, e os pilotos têm, obrigatoriamente, que a percorrer, pelo menos uma vez em cada corrida, com a natural perda de tempo, já que se caracteriza por ser uma zona feita em velocidade mais baixa.



Após a vitória alcançada numa das corridas do ano passado, o português Tiago Monteiro é o grande ausente em Vila Real, com o piloto na fase final da sua recuperação após o grave acidente numa sessão de teste da Honda, em setembro de 2017, em Barcelona.



As cores portuguesas ficam assim entregues a Edgar Florindo e José Rodrigues, que vão alinhar em Vila Real, beneficiando de dois ‘wild cards’ atribuídos pela organização.



Os três dias do evento contam ainda com diversas provas pontuáveis para competições nacionais de velocidade, além de algumas demonstrações, destacando-se a presença do piloto português de Moto 2, Miguel Oliveira, no domingo.