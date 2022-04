1755 a experiência do terramoto de Lisboa

Foto: Antena 1

Sentir o terramoto de 1755 é o convite do Quake, o Centro do Terramoto de Lisboa. Um espaço que propõe uma viagem ao século XVIII. Percorremos as ruas da capital no dia de todos os santos, altura em que as igrejas de Lisboa estavam repletas de fiéis e que por volta das 9 horas da manhã, sentiram a terra a tremer. Reportagem de Paula Véran