Almoça comigo nos meus anos

Antena 1

"Almoça comigo nos meus anos " é uma iniciativa que leva os pais à escola para experimentar as refeições que os filhos comem. Além da festa de aniversário, as escolas do básico e jardim de infância do concelho de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, querem mostrar que tipo de alimentação é feita pelas crianças e que sugestões têm a fazer. Fomos à escola da freguesia de Monte Redondo, no dia de aniversário do Lucas.