Areia do parque infantil partilhada por crianças e gatos

A escola Novos Trilhos no concelho do Montijo tem um parque infantil todo equipado mas a areia, onde brincam as crianças, é também utilizada por dezenas de gatos abandonados. A União de freguesias diz que já mandou lavar a areia, mas os gatos voltam todos os dias à noite. A Câmara Municipal do Montijo remete a solução para o final do ano lectivo. Fomos espreitar a escola e ouvir as queixas dos pais e as justificações da autarquia.Reportagem de Paula Véran