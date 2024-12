Caça nevoeiros

O projeto chama-se "Life Nieblas", mas podemos dizer que é uma estrutura que aproveita a água do nevoeiro para regar espécies autóctones plantadas recentemente.A ideia nasceu em Espanha e já chegou a Portugal. Para já só existe um coletor em Vouzela já que o outro, em Carregal do Sal, foi devorado pelos incêndios de setembro.

Depois do sucesso obtido com este sistema, as taxas de sobrevivência das espécies atingiram os 95%, o passo seguinte é estender este projeto a outras áreas.



O projeto "Life Nieblas" foi desenvolvido durante 36 meses e foi orçado em cerca de 2,25 milhões de euros, financiado pelo Programa para o Ambiente e a Ação Climática.