Afonso de Sousa - Antena 1

Em Bragança, este ano os convidados foram os caretos da aldeia de Salsas. A diferença é que algumas figuras estão representadas com máscaras com cornos.



Original, diferente e criativo. É deste modo que quem passa olha para o presépio que combina a tradição dos caretos transmontanos com a tradição cristã.



Mas também há quem não goste e fale em falta de gosto e de respeito.