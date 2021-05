Cartaxo com formação vitivínicola

Foto: Paula Véran / Antena 1

A necessidade e a procura de especialistas na área da viticultura levou o Cartaxo a tornar-se no primeiro e único concelho da Lezíria do Tejo a ter oferta educativa nesta área. A ideia partiu da Câmara Municipal do Cartaxo e teve o apoio do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita. No próximo ano lectivo os alunos do Cartaxo, mas também dos concelhos vizinhos, como Azambuja, Rio Maior e Santarém já têm um curso profissional na área da vitivinicultura.