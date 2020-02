Cascais com transportes rodoviários gratuitos

Foto: Câmara Municipal de Cascais

Cascais tornou-se, desde o início do ano, no primeiro concelho do país a ter transportes rodoviários gratuitos. Até março é para todos os utilizadores depois a medida restringe-se a moradores, estudantes e trabalhadores do concelho de Cascais. A ideia é reduzir o uso de transportes individuais e baixar os níveis de poluição. Um projeto com um custo de 12 milhões de euros por ano mas que não irá pesar nos impostos, garante a autarquia de Cascais. Para a população de Cascais a medida é positiva mas há problemas que querem ver resolvidos. Reportagem de Paula Véran