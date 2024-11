"Culatra Vinte Trinta" é um eco bairro, único na Europa e está a ser criado no Algarve.





Vivem na Ilha da Culatra, uma aldeia piscatória da Ria Formosa, cerca de setecentas pessoas, empenhadas em abraçar as energias renováveis e a economia circular. Para isso, contam com a ajuda da Universidade do Algarve e dos fundos europeus.





O projeto de sustentabilidade ambiental que envolve a população local, começou em 2019 e já está a dar frutos.