"Efeito Dominó" aquece natal de famílias do Casal da Boba

Foto: Associação Efeito Dominó

São jovens que vivem no bairro e conhecem as necessidades de quem lá mora. Puseram mãos à obra para ajudar os que mais precisam.Fizeram um levantamento das famílias do Casal da Boba, na Amadora, e organizam cabazes alimentares para entregar. A prioridade vai para mães solteiras, famílias numerosas e sem trabalho. Desde o início da pandemia já entregaram mais de 600 cabazes.Agora, pelo Natal, a Associação Efeito Dominó quer juntar aos alimentos, alguns brinquedos. Reportagem de Paula Véran https://www.facebook.com/AssociacaoEfeitoDomino/