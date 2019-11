Festas da cidade de Torres Vedras

Foto: Paula Véran /Antena 1

As Festas de São Martinho em Torres Vedras mostram os produtos da terra. Animadas com música, tasquinhas, concertos e festivais,Torres Vedras conta até dia 11 de novembro com milhares de visitantes. O investimento da autarquia de 150 mil euros tem retorno ao dar a conhecer os produtores da região e ajuda o comércio local que fica aberto noite dentro.Reportagem de Paula Véran