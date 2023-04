Golegã capital do cavalo quer criar curso de gestão equina

Antena 1

A Golegã é conhecida como a capital do cavalo e no São Martinho recebe milhares de pessoas, que chegam de todo o mundo, para celebrar a Feira Nacional do Cavalo. Mostram-se os animais, há desfiles e espetáculos equestres, mas também se fazem muitos negócios. Um cavalo pode atingir vários milhões de euros, consoante a linhagem, as disciplinas, e a sua performance. O próximo passo no concelho da Golegã é criar uma curso de gestão equina. Há muita procura e falta de oferta. Fomos conhecer o Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres.