Imprensa regional com lugar de destaque em pleno Chiado

Foto: Paula Véran / Antena 1

Trazer um pouco das regiões do país até Lisboa, foi a ideia, posta em prática no quiosque, do histórico café "A Brasileira", em pleno Chiado, com 18 títulos da imprensa regional à venda. O centenário café mantém a decoração luxuosa e quem entra aventura-se numa autêntica viagem no tempo. "A Brasileira" foi espaço de encontros com tertúlias intelectuais, artísticas e literárias. Fernando Pessoa ou Almada Negreiros são nomes ligados a este café de Lisboa que, apesar da crise, está longe de fechar portas. Antes pelo contrário, reinventa-se e aposta na novidade para trazer mais vida e dinamismo a um espaço com mais de 100 anos. Reportagem de Paula Véran