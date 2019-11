Javalis destroem hortas e causam milhares de prejuízos

Foto: Câmara Municipal de Loures

Mesmo às portas de Lisboa, há campos agrícolas a serem atacados por bandos de javalis.Destroem as alfaces, as abóboras, as couves, rebentam com as cerca e provocam acidentes com os automóveis. Fomos até uma dessas localidades ouvir agricultores e caçadores sobre este fenómeno de ataques de javalis às culturas agrícolas. Reportagem de Paula Véran