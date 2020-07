Lay off: empresários em dificuldades

Um casal de empresários, donos de várias lojas em centros comerciais, vive momentos de angústia perante a perda de rendimento e com as contas a acumularem-se. Antes da pandemia empregavam nove pessoas. Atualmente, já com duas lojas fechadas, dispensaram três. Não conseguem as ajudas anunciadas pelo governo, nem na banca nem na segurança social. Fomos conhecer este caso com a jornalista Paula Véran