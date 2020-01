Mafra volta a ouvir os carrilhões

Foto: Paula Véran / Antena 1

Os carrilhões do Palácio Nacional de Mafra não são ouvidos há 20 anos. Este fim de semana há palestras, recitais e um concerto inaugural, com pompa e circunstância, para ouvir as Quatro Estações de Vivaldi. A intervenção de restauro durou pouco mais de um ano e custou 1,5 milhões de euros. O Palácio Nacional de Mafra, com os 2 carrilhões e os 119 sinos, a par dos seis órgãos históricos e da biblioteca, foram classificados como Património Cultural Mundial da UNESCO. Reportagem de Paula Véran