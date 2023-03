O bombo vai às escolas

Antena 1

O projeto Tocá Rufar leva o bombo às escolas do ensino básico, no concelho do Seixal. Duas vezes por semana, os alunos aprendem o ritmo, a melodia e a tocar bombo ou caixa. Este programa, numa parceria com a Câmara Municipal do Seixal, já proporcionou a mais de 800 alunos o contacto com a música e os instrumentos. As regras e a disciplina são pilares para que estas aulas corram bem e os alunos aprendam música. Muitos deles é através deste projeto que têm acesso a um instrumento. Fomos espreitar uma dessas aulas e ver os futuros artistas.