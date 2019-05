Patrulha Gato entra em ação em Lisboa

Foto: Arlinda Brandão/Antena 1

Surge no âmbito de uma recomendação da Provedoria dos Animais de Lisboa e chegou para reduzir os riscos que a pressão imobiliária ou os maus-tratos provocam aos gatos de rua, colocando os que têm perfil para esta missão, em espaços que os queiram receber.

Foi o caso do Liceu Camões onde correu com sucesso, o projeto-piloto deste projeto.

Oiça a Reportagem de Arlinda Brandão.