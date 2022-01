Quinta do Pisão com trilho inclusivo leva a natureza a todos

Foto: Paula Véran / Antena 1

A Quinta do Pisão é um parque de natureza com 380 hectares que a Câmara Municipal de Cascais requalificou. O espaço verde recebe por ano 120 mil visitas e oferece trilhos para todos, que podem ser percorridos a pé, de bicicleta ou mesmo a cavalo. Há muito para ver na Quinta do Pisão, mas a novidade foi a criação de um trilho inclusivo para invisuais e pessoas com mobilidade reduzida. Reportagem de Paula Véran