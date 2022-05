Sabores de Setúbal

RTP

Doces ou salgados a variedade de oferta, em termos gastronómicos, é grande no distrito de Setúbal. O peixe assado é o cartão de visita, mas os sabores do mar não ficam por aqui: o típico choco frito, as caldeiradas e as ostras fazem as delícias de quem prova. No final há sempre sobremesas marcantes. Reportagem de Paula Véran