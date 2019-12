"Salas do Futuro" na Azambuja

Foto: Paula Véran /Antena 1

É um projeto inovador de combate ao insucesso escolar. Aprender a brincar e a pensar, com a ajuda de quadros interativos, tablets, kits de robótica, computadores e jogos de lego. Tudo isto já é possível nas dezanove "salas do futuro" instaladas nos onze municípios da região da Lezíria do Tejo.