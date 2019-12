Selo Verde ASAE

Foto: Paula Véran /Antena 1

Nos primeiros sete meses, o selo ASAE foi atribuído a 32 estabelecimentos de restauração.Trata-se de uma marca distintiva colocada pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, nos estabelecimentos inspecionados , onde não foram detetadas infrações. São espaços que apresentam condições consideradas de excelência. O selo ASAE foi implementado em maio deste ano e desde essa altura já foram fiscalizados mais de 1.700 estabelecimentos de restauração, setor no qual decorre este projeto piloto. Com esta distinção a ASAE pretende dar um incentivo pela positiva e não apenas punir ou multar. Foi o que aconteceu no espaço "Mercantina Bistrô ", em Lisboa, que depois de fiscalizado exibe agora o selo verde. Reportagem de Paula Véran