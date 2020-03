Teleassistência para idosos em Palmela

Foto: Paula Véran /Antena 1

Com uma população cada vez mais idosa, a solução pode passar por colocar a tecnologia ao serviço dos séniores.O concelho de Palmela já acompanha parte dos idosos através da teleassistência.Um projeto piloto que coloca no pulso do utilizador uma espécie de pulseira que é acionado assim que se carrega num botão.A ligação automática é feita a uma central que funciona 24 horas.Os técnicos avaliam e se for necessário chamam de imediato o INEM e as autoridades.A repórter Paula Véran acompanhou a instalação de um destes equipamentos em casa de uma senhora com 86 anos,residente no centro de Palmela.