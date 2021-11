Transporte a pedido na região do Médio Tejo

Paula Véran / Antena 1

O projeto transporte a pedido já responde a 13 concelhos no território do Médio Tejo, no centro de Portugal. Esta é uma solução para quem vive nas pequenas localidades afastadas dos centros urbanos, onde por vezes o transporte publico não chega. Com um telefonema marca-se a viagem, a hora e o local e o preço é também ele muito acessível. Fomos conhecer a ideia e falar com quem utiliza o transporte a pedido. Reportagem de Paula Véran