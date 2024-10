"Tree Tag" chega a Almada: há árvores com etiquetas com os benefícios de cada espécie

A iniciativa europeia "Tree Tag" chegou a Almada e já é possível conhecer com detalhe as árvores espalhadas pelo município Foram colocadas etiquetas nos troncos de várias espécies, desde o sobreiro ao pinheiro-manso, passando pela azinheira ou pelo jacarandá.A ideia deste projeto é mostrar os benefícios que as árvores oferecem às populações, por exemplo, a quantidade de poluição atmosférica que a árvore capta, a quantidade de oxigénio que fornece ou mesmo a quantidade de água da chuva que retém.





Almada pretende georeferenciar 1800 árvores no concelho.