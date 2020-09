Vindima no coração de Lisboa

Foto: Paula Véran / Antena 1

No coração de Lisboa, paredes meias com o aeroporto, começou esta manhã a vindima no Parque da Vinha. Um projeto da Câmara Municipal da capital em parceria com a Casa Santos Lima. As vinhas estão carregadas de uvas e as expectativas são as melhores. A Antena 1 foi até ao terreno assistir à vindima. Reportagem de Paula Véran