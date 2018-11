António Costa quer ver Brexit aprovado

Na conferência final da cimeira ibérica, em Valladolid, António Costa disse esperar que seja possível chegar a um acordo que não chumbe à mesa do conselho europeu e sublinha que é preciso respeitar algumas linhas vermelhas.



Declarações de António Costa na cimeira ibérica.



Pouco momentos antes, o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, voltou a dizer que Madrid mantém a intenção de vetar o documento de saída do Reino Unido da União Europeia caso não haja acordo sobre o território de Gibraltar.





A primeira-ministra britânica, Theresa May, já falou com Pedro Sánchez. Citado pela agência Reuters, o gabinete de Theresa May diz que o objetivo é chegar a um compromisso que funcione para todo o Reino Unido, incluindo Gibraltar.Espanha não quer que a questão de Gibraltar seja decidida entre a União Europeia e o Reino Unido, mas sim entre os dois países onde fica situado Espanha e Marrocos. O território é neste momento controlado pelo Reino Unido e reivindicado pelo governo de Madrid.