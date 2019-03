Brexit. Académico questiona Reino Unido nas eleições de maio

"O referendo expôs uma divisão profunda na sociedade britânica, com a saída a ganhar por 51 contra 49 por cento, e nós não vimos uma grande mudança na opinião pública nos últimos dois anos e meio", segundo o docente.



"Por isso, o risco do segundo referendo é que não mude nada ou, caso mude, isso aconteça com um resultado pouco expressivo", acrescenta.



Em entrevista à Antena 1, Federico Fabbrini considera que o Reino Unido "vai ser um país em que as questões europeias vão continuar em cima da mesa e em que a sociedade vai continuar dividida por muito tempo".



O diretor do Instituto Brexit está esta sexta-feira em Lisboa para participar na conferência Para onde vai a Europa, Brexit e populismos”, na Fundação Calouste Gulbenkian.