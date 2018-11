Brexit já faz encolher reservas turísticas na Europa

Reuters

Estes dados são apenas um reflexo do Brexit, que vai estar em destaque na reunião do Conselho de Estado, marcada para esta quarta-feira.



Marcelo Rebelo de Sousa convocou os conselheiros para analisar, pela segunda vez, o impacto da saída do Reino Unido do espaço comunitário.



Também participa na reunião o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.