Brexit. John Bercow promete impedir Johnson de encerrar Parlamento

13 Ago, 2019, 22:31 / atualizado em 13 Ago, 2019, 23:07

A hipótese já tinha sido comentada ainda antes de Johnson ser eleito para suceder a Theresa May.





"Aquilo de que tenho a certeza é que a Câmara dos Comuns tem de conseguir o que quer", afirmou Bercow perante uma audiência em Edinburgo, Escócia. "Não podemos ter uma situação em que o Parlamento fique fechado".

"Ninguém deve ter medo de dizer o que pensa", defendeu Bercow.





"Nós somos uma sociedade democrática e o Parlamento vai ser ouvido. No que depender de mim, ninguém vai sair impune se tentar impedir que isso aconteça".





Esta não é a primeira vez que o speaker aborda o assunto, tendo já referido noutras ocasiões que o primeiro-ministro não pode colocar à margem o Parlamento.





John Bercow afastou igualmente a hipótese de abandonar o cargo de speaker num futuro próximo.

Bercow vai lutar "com cada osso do corpo"



Boris Johnson já disse que a 31 de outubro o Brexit será implementado, com ou sem acordo, algo que muitos deputados não estão dispostos a aceitar.







A Escócia, que votou contra o Brexit, teme também que o primeiro-ministro venha a tentar controlar os parlamentos locais mais contestatários, caso dela própria e da Irlanda do Norte, retirando-lhes direitos.

O speaker do Parlamento acrescentou que os deputados podem impedir o país de sair da União Europeia sem um acordo, o que o coloca numa rota de colisão direta com Johnson, um brexiteer convicto e a todo o custo e com o principal estratega do primeiro-ministro, Dominic Cummings.





Desde que se juntou à administração de Boris Johnson sob o título de conselheiro especial, Dominic Cummings já frisou por diversas vezes que o Governo está pronto para fazer o que for necessário para cumprir com o Brexit a 31 de outubro, com ou sem acordo.



