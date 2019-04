Brexit. May à procura de um acordo com Corbyn

Andreia Martins - RTP03 Abr, 2019, 11:50 / atualizado em 03 Abr, 2019, 12:00 | Europa

A primeira-ministra estendeu a mão ao Partido Trabalhista para tentar resolver o impasse no processo do Brexit. | Jack Taylor - Reuters

Na tentativa de resolver o imbróglio do Brexit, Theresa May admitiu na terça-feira que vai tentar um novo adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia, ao mesmo tempo que convocou o líder da oposição, Jeremy Corbyn, para tentar chegar a um entendimento.







A pouco mais de uma semana da data marcada para o Brexit, os dois líderes vão tentar encontrar pontos comuns de forma a evitar uma saída desordenada do Reino Unido do bloco comunitário.







A reunião marcada para esta quarta-feira não tem pré-condições, mas Jeremy Corbyn enfatizou a importância da criação de uma união aduaneira permanente e ainda de garantia e proteção dos direitos dos trabalhadores, duas “prioridades” para os trabalhistas neste processo.



Críticas dos conservadores





Mas houve no Partido Conservador quem não gostasse deste estender de mão Theresa May ao líder do Labour.







Há até vários deputados eurocéticos que avisam a primeira-ministra que um eventual acordo com Corbyn poderá ser destrutivo para os tories.





Boris Johnson, antigo ministro do Governo de Theresa May, acusa a chefe de Governo de “confiar ao Partido Trabalhista a fase final do Brexit”.





Outro defensor acérrimo do Brexit, Jacob Rees-Mogg, considera que este convite da primeira-ministra é “profundamente insatisfatório” e sublinha que o Governo não deveria colaborar com “um conhecido Marxista”.





Por seu lado, o secretário do Executivo britânico para o Brexit, Stephen Barclay, considera que a culpa destas negociações é, precisamente, dos deputados eurocéticos do Partido Conservador, que se recusaram a apoiar o acordo de Theresa May, submetido a votação e chumbado na Câmara dos Comuns por três vezes.





“A alternativa é procurar votos nos bancos da oposição, porque 35 dos nossos próprios colegas se recusam em apoiar o acordo da primeira-ministra”, disse o responsável à BBC.



"Responsabilidade" de Corbyn





Do lado trabalhista, Corbyn também estará perante um dilema: entre chegar a um entendimento com a primeira-ministra ou exigir a marcação de um segundo referendo, uma vez que várias figuras proeminentes do Partido defendem essa proposta e esperam que o líder tente negociar nesse sentido com a primeira-ministra.





“Reconhecemos que ela deu um passo e reconheço a minha responsabilidade de representar as pessoas que apoiaram o Partido Trabalhista nas últimas eleições, e também as pessoas que não votaram no Partido Trabalhista, mas que querem certezas e segurança para os seus futuros, e é nessa base que nos vamos reunir”, afirmou Corbyn.







Inicialmente, a saída do Reino Unido da União Europeia estava prevista para o passado dia 29 de março, mas Theresa May pediu a Bruxelas um adiamento deste prazo e tem agora até 12 de abril para conseguir que o Acordo de Saída seja aprovado na Câmara dos Comuns. De recordar que o documento foi vetado no Parlamento britânico em três ocasiões.







Numa tentativa de resolver o impasse, os deputados britânicos assumiram o controlo do Brexit por duas vezes na última semana, tentando aprovar várias emendas por “votos indicativos” que permitissem perceber em que aspetos seria possivel alcançar um entendimento entre os parlamentares.







No entanto, todas as emendas propostas foram rejeitadas pelos deputados nas duas ocasiões.









brexiteers no Partido Conservador. Na análise de Laura Kuenssberg, editora de política da BBC, a primeira-ministra britânica “assumiu como prioridade a saída da União Europeia com um acordo”, em vez de dar primazia à satisfação dosno Partido Conservador.





“Ela tentou completar o processo com votos dos tories, e os tories apoiantes do Brexit disseram não. Agora, ela vai tentar completar o processo do Brexit com votos do Partido Trabalhista. De uma certa forma é tão simples quanto isso”, acrescenta.



Qualquer novo plano em que a primeira-ministra britânica consiga eventual aprovação pelos deputados terá depois de ser aprovado pela União Europeia. A pensar nesse mesmo desfecho, a Comissão Europeia convocou uma cimeira de emergência sobre o Brexit para 10 de abril.