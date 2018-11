Brexit. May esforça-se por pintar quadro "bom para os empregos"

RTP22 Nov, 2018, 18:03 / atualizado em 22 Nov, 2018, 18:04 | Europa

No próximo domingo, os líderes europeus vão reunir-se em cimeira para aprovar o documento de 26 páginas que explica a relação que o Reino Unido vai manter com a União Europeia no período pós-Brexit.



May voltou a defender o acordo alcançado com os interlocutores europeus, descrevendo-o como feito à medida e pensado de forma cuidadosa.



“O documento que agora acordamos vai criar uma nova área de comércio livre com a União Europeia, sem tarifas, sem taxas, encargos e outras restrições quantitativas. Vai ser o primeiro acordo da União Europeia deste tipo com outra economia mundial – e vai ser bom para os empregos”, disse Theresa May.



“O texto do acordo tem uma referência explícita ao desenvolvimento de relações comerciais do Reino Unido independentes da União Europeia, assim teremos a capacidade de assinar novos acordos comerciais e capitalizar esses mesmos acordos com as economias emergentes em todo o mundo. Vamos poder iniciar este processo de novas negociações durante o período de transição”.



Theresa May revelou que ambas as partes mostraram determinação para que fosse evitado o backstop e agradeceu a ajuda de Iain Duncan Smith e Owe Paterson, deputados do partido conservador, na questão da fronteira entre as duas Irlandas. Um agradecimento que foi contestado por alguns deputados conservadores.



Consciente das reações hostis que tem tido da parte de muitos deputados desde que o acordo foi alcançado, Theresa May encetou um discurso que permitisse retirar dúvidas sobre outros assuntos sensíveis.

Pescas



Na questão das pescas, a líder conservadora declarou de forma veemente que o Reino Unido se vai tornar num “Estado costeiro independente”, com controlo total sobre as suas águas, dando a oportunidade aos pescadores de trabalhar nas águas britânicas de forma mais justa.



Um dos grandes opositores do acordo sobre o Brexit tem sido a Espanha. O país vizinho quer que Gibraltar passe para a soberania espanhola, mas o Reino Unido garantiu que o território vai manter-se como britânico.



“Fui absolutamente clara que a soberania britânica sobre Gibraltar vai ser protegida”.



Theresa May concluiu dizendo que o foco deve manter-se em trabalhar com os parceiros europeus para levar o Brexit à sua fase final, num momento “crítico” das negociações, tendo em vista os interesses dos britânicos.



“Os britânicos querem o Brexit decidido. Querem um bom acordo que nos coloca num caminho para um futuro melhor. Querem que nos juntemos como país e possamos avançar e concentrar em assuntos importantes dentro de portas. O acordo que vai permitir isto está agora ao nosso alcance. Nestas 72 horas cruciais, vou fazer tudo o que esteja em meu poder para dar tudo isto aos britânicos”, terminou Theresa May.