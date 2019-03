Brexit. May pressiona deputados britânicos e negociadores europeus

Raquel Ramalho Lopes - RTP08 Mar, 2019, 14:46 / atualizado em 08 Mar, 2019, 14:48 | Europa

Theresa May veio apelar à União Europeia para fazer um último esforço no sentido de desbloquear o impasse em torno do backstop na fronteira da Irlanda, que impede os deputados britânicos de aprovarem o seu acordo de saída.



"É preciso mais um empurrão para abordar as preocupações finais e específicas do nosso Parlamento (…) Então, não vamos nos atrasar. Vamos fazer o que for necessário para os deputados votarem a favor do acordo na terça-feira", afirmou.



Theresa May escolheu a cidade costeira de Grimsby, em que 71 por cento dos eleitores votaram a favor da saída do bloco europeu, para apelar a todos os lados que possam contribuir para a aprovação do acordo de saída, cuja negociação concluiu em novembro.





Problema do Reino Unido

Submerso por críticas ao mecanismo de salvaguarda de uma fronteira na ilha da Irlanda, o acordo foi chumbado a meados de janeiro no Parlamento britânico.Após negociações – ainda em curso - para o Reino Unido obter garantias legais que o também conhecido porseja temporário, o documento que sela o divórcio entre Londres e Bruxelas é novamente votado terça-feira em Westminster.“Apoiem-no e o Reino Unido sairá da União Europeia, rejeitem-no e ninguém sabe o que acontecerá” no leste do país, disse Theresa May, sublinhando que o Reino Unido tem de sair do bloco europeu, mas que os deputados poderão fazer o país refém de Bruxelas.“Até podemos não sair de todo. A única certeza será a incerteza contínua. Podemos passar mais meses a discutir sobre o Brexit, enquanto podíamos estar concentrados a melhorar o nosso sistema nacional de saúde, as nossas escolas e as nossas comunidades”, acrescentou.Theresa May acenou ainda com a melhoria da economia, caso os deputados aprovem o acordo e prometeu que o compromisso britânico para com o Acordo de Sexta-Feira Santa não é beliscado pelo Brexit.A primeira-ministra deixou vários recados aos deputados britânicos, um dos quais foi que o adiamento do Brexit pode conduzir a uma forma de saída que as pessoas não votaram. May avisou que mais atrasos podem provocar, em Bruxelas, a vontade de reivindicar novas condições.Além disso, o adiamento do Brexit pode conduzir à realização de um segundo referendo, que eventualmente impedirá a saída do bloco europeu e, desta forma, desiludindo os eleitores.O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, já tinha notado que a decisão de sair da União Europeia, bem como de todos os problemas criados por arrasto, foi "um problema criado pelo próprio" Reino Unido."Esperamos uma troca de acusações depois que May perca a segunda votação na próxima semana. Assim, parece que ela já está a preparar o terreno para isso", comentaram diplomatas envolvidos no processo do Brexit à agência Reuters.O procurador-geral britânico regressou esta semana de mãos vazias das negociações com a União Europeia, com o recado de Bruxelas que Londres deveria reformular sua proposta para o mecanismo de salvaguarda até esta sexta-feira.Fazendo orelhas moucas, Theresa May ameaça que, caso o seu Acordo seja novamente rejeitado terça-feira, os deputados poderão votar nos dias seguintes e a opção de sair sem acordo ou pedir um adiamento do Brexit.