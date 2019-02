Brexit. May regressa a Bruxelas para resolver nó górdio

RTP20 Fev, 2019, 11:56 / atualizado em 20 Fev, 2019, 11:58 | Europa

backstop não vincule permanentemente o Reino Unido a uma união aduaneira, avança A líder do Governo britânico apresentará a Jean-Claude Juncker, às 17h30 desta quarta-feira, um plano que poderá dar-lhe as garantias legais de que onão vincule permanentemente o Reino Unido a uma união aduaneira, avança o jornal The Guardian.





O chanceler Philip Hammond confirma que Downing Street já não procura “entendimentos alternativos” ao backstop no Acordo de Saída mas que a solução proposta no “Compromisso Malthouse” pode ser valiosa no futuro.





"A chamada iniciativa Malthouse que explora possíveis entendimentos alternativos ao backstop é um esforço valioso (…) mas é evidente que a União Europeia não considera por agora substituir o backstop por tais acordos, de modo a resolver o nosso desafio imediato”, afirmou Philip Hammond, num encontro promovido por uma associação industrial.





Contudo, os conservadores eurocéticos diziam que a iniciativa está “viva e de boa saúde”, após um encontro com a primeira-ministra.





Defendido por um grupo de deputados conservadores, tanto a favor como contra o Brexit, o Compromisso Malthouse propõe o recurso à tecnologia para substituir o backstop, evitando o regresso dos controlos alfandegários à fronteira entre a Irlanda do Norte, que é parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, que é Estado-membro da União Europeia.





O problema é que a tecnologia propugnada pelos conservadores - que permitiria fazer controlos alfandegários à distância e sem paragem na fronteira - ainda está por criar. Este facto tem sido extensivamente sublinhado por Bruxelas para rejeitar considerar a proposta.





Além de Theresa May, também o ministro para o Brexit, Stephen Barclay, e o procurador-geral, Geoffrey Cox, estão de regresso Bruxelas para discutir o “texto legal” com o negociador principal para o Brexit da parte da União Europeia, Michel Barnier.





O procurador-geral entende que a solução que consta do Acordo de Saída negociado por Theresa May e Bruxelas, e concluído em novembro, iria fazer com que o Reino Unido permanecesse numa união aduaneira com a UE por tempo indefinido, o que causou resistências entre os conservadores.





O mecanismo de salvaguarda só seria acionado em último recurso e apenas se as duas partes não conseguissem definir um acordo comercial que evitasse o restabelecimento de uma fronteira com controles alfandegários na ilha da Irlanda.





Theresa May espera que a proposta que vai apresentar ao presidente da Comissão Europeia lhe garanta os votos dos correligionários.





“Conversa amigável”

"Não há evoluções suficientes para eu possa esperar que isto seja uma discussão com um resultado concreto. Não sei o que (Theresa) May me comunicará amanhã”, dizia na noite passada, Jean-Claude Juncker, numa conferência de imprensa em Estugarda.





Se o Reino Unido pedir o adiamento da sua saída do bloco europeu, nenhum Estado-membro irá opor-se, notou Jean-Claude Juncker. No entanto, caso Londres peça a extensão do Artigo 50 (que define a data de saída) até às próximas eleições europeias – marcadas para Portugal a 26 de maio – os eleitores britânicos terão de participar no escrutínio.





Porém, esta é "claramente uma reunião importante" para Theresa May, refere o seu porta-voz.





A primeira-ministra está a "trabalhar arduamente para conseguir as alterações vinculativas" no capítulo relativo à fronteira da Irlanda do Norte com a vizinha Irlanda.





Na última semana, May telefonou à maioria dos líderes dos Estados-membros da União Europeia para os sensibilizar para a necessidade de encontrar um entendimento, incluindo ao primeiro-ministro português, António Costa.





A primeira-ministra tem até à próxima quarta-feira para obter garantias de Bruxelas. Caso contrário, voltam a intensificar-se as iniciativas dos deputados em Westminster para obter mais controlo do processo do Brexit e exigir alternativas ao Acordo de Saída.“Tenho um grande respeito por Theresa May, pela sua coragem e assertividade. Vamos ter uma conversa amigável, mas não espero avanços”, acrescentou o presidente da Comissão Europeia, esta terça-feira.A saída do Reino Unido da União Europeia está marcada para 29 de março, o final do prazo de dois anos previsto no Artigo 50.º do Tratado de Lisboa, que define o processo de negociações de desvinculação de um Estado-membro.