Brexit. Ministro demite-se face a possível adiamento da saída

28 Fev, 2019

George Eustice, ministro júnior no Executivo de Theresa May, defensor da saída do Reino Unido da União Europeia e antigo candidato do Ukip (Partido de Independência do Reino Unido), detinha as pastas da agricultura, pescas e alimentação.





May minada pelos defensores do Brexit

A 29 dias da data de saída do Reino Unido do bloco europeu, Eustice apresentou a demissão com “imensa tristeza”. O ex-ministro, eleito deputado por Camborne, Redtruth e Hayle, quer estar livre para participar nos debates que se avizinham.





Críticas a Bruxelas

O governante, que tinha prometido aprovar o Acordo de Saída de Theresa May na segunda votação em Westminster, considera que tanto a primeira-ministra como os deputados perderam a coragem."O que nosso país precisa de todos os seus líderes políticos neste momento crítico é coragem, e estamos prestes a descobrir se o parlamento tem isso", referiu.Eustice considera que os deputados devem estar preparados para aprovar uma saída sem acordo e "ter a coragem, se necessário, para recuperar a nossa liberdade primeiro e conversar depois”.Os porta-vozes de Downing Street referem que Theresa May continua a tentar alterar o Acordo do Brexit no sentido de garantir a aprovação dos deputados britânicos.“Se a posição do Parlamento é agora a de nos recusarmos a sair sem um acordo, então estamos um pouco presos. Isto é desconfortável para todos, mas não podemos negociar um Brexit bem-sucedido a menos que estejamos preparados para bater com a porta. Devemos, portanto, ter a coragem, se necessário, de recuperar a nossa liberdade primeiro e conversar depois", declarou.Reconhecendo “tenacidade e resiliência” a Theresa May, Eustice nota que a primeira-ministra tem sido “minada” pelos ministros e deputados que não querem implementar o referendo de 2016.Pressionada pelos ministros defensores da permanência na União Europeia, Theresa May prometeu aos deputados que iriam votar o adiamento do prazo do Artigo 50 caso o Acordo de saída fosse novamente rejeitado, bem como o cenário de saída sem acordo.“Temo que os desenvolvimentos desta semana levem a uma sequência de eventos que culminará com a União Europeia ditando os termos de qualquer extensão solicitada e a humilhação final de nosso país”, declarou.Promete "fazer o que puder as bancadas para tentar salvar esta situação lamentável”. “Espero que, quando chegar o momento, o parlamento não deixe nosso país mal", acrescentou.O ex-ministro júnior também considera que a conduta da Comissão Europeia não contribuiu para o sucesso das negociações.“Tornaram deliberadamente o progresso lento e difícil”, denunciou, acrescentando que a postura de Bruxelas lança dúvidas sobre a possibilidade de realizar “negociações substanciais sobre uma futura parceria até depois” da saída do Reino Unido.