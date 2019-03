Brexit. Parlamento britânico aponta caminhos alternativos

Mário Aleixo - RTP27 Mar, 2019, 06:43 / atualizado em 27 Mar, 2019, 08:00 | Europa

O debate e a votação surgem depois de a Câmara dos Comuns ter aprovado, na segunda-feira à noite, uma emenda parlamentar, liderada pelo conservador Oliver Letwin, que atribuiu ao Parlamento o poder de conduzir e marcar a agenda do processo do Brexit, substituindo-se ao Governo.



Com 329 votos a favor e 302 contra (uma diferença de 27 votos), os deputados aprovaram a proposta dos “votos indicativos”, ou seja, uma emenda que prevê que os deputados apresentem caminhos alternativos ao acordo de saída negociado entre Bruxelas e Londres.









Caso exista um grupo de propostas finalistas e seja necessária uma segunda volta de votos indicativos, pode haver novo debate e votação na próxima segunda-feira.

Legislação e prazos



As diferentes opções serão propostas e depois selecionadas pelo líder da Câmara dos Comuns, John Bercow, para serem debatidas pelos deputados, que depois terão cerca de 30 minutos para preencher um boletim onde assinalam as que apoiam e as que não apoiam.Os deputados podem escolher mais do que uma opção que estejam dispostos a apoiar e o resultado será declarado no final do dia, podendo isso significar um resultado não conclusivo.O Governo britânico vai submeter também ao Parlamento a legislação necessária para alterar a data de saída do Reino Unido da União Europeia (UE), inicialmente prevista para esta sexta-feira.A legislação vai ter duas datas de saída, às 23h00 horas de 12 de abril ou, na condição de um Acordo de Saída ser aprovado, até às 23h00 horas de sexta-feira, 22 de maio de 2019, adiantou na terça-feira a responsável do Governo pelos Assuntos Parlamentares, Andrea Leadsom.Estas datas foram estipuladas nas conclusões do Conselho Europeu de 21 de março na sequência de um pedido do Governo britânico para uma extensão do artigo 50.º, que define um período de dois anos para negociar a saída de um Estado-membro da UE.